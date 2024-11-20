В ходе проверки она призналась, что заплатила 8 тысяч долларов за фальшивые документы и получила указания по их использованию.

Женщина предложила пограничнику 3000 долларов, чтобы тот разрешил ее родственнику пересечь границу .

Эту информацию обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы в Telegram 18 ноября.

Она также признала, что купила поддельные документы.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Рава-Русская", где женщина пыталась подкупить пограничника, чтобы он не заметил поддельные документы и разрешил ее родственнику пересечь границу.

"В ходе проверки она призналась, что заплатила 8 тысяч долларов за фальшивые документы и получила указания по их использованию", - отметили в сообщении.

Пограничник отказался от взятки и сообщил об инциденте в Национальную полицию.

Также Politeka писала о том, что в Ивано-Франковской области сотрудники ДБР при поддержке СБУ разоблачили незаконную схему переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Сумма за переправку одного мужчины составила в среднем 7 тысяч долларов США. Гражданское лицо занималось подбором клиентов, а правоохранители обеспечивали беспрепятственное пересечение границы на участке между Ивано-Франковской и Черновицкой областями, обходя официальные пункты пропуска.

Клиентов везли на государственную границу на автомобиле, объезжая блокпосты, после чего им давали инструкции по пересечению границы пешком и советы, как действовать в случае задержания пограничниками.

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