в соответствии со статьей 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) сумма штрафа от ТЦК может быть удвоена.

У военнообязанных есть два варианта действий при наложении штрафа во время мобилизации уплатить его в течение 15 дней или обжаловать решение.

Об этом рассказывает адвокат Дарья Тарасенко.

После того, как военнообязанный получает постановление от территориального центра комплектования и социальной поддержки, он имеет 15 дней на уплату штрафа. Если этот срок будет проигнорирован, ТЦК направит постановление в исполнительную службу для принудительного взыскания штрафа и в таком случае сумма штрафа удваивается.

Согласно разъяснению юриста, согласно статье 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), в случае принудительного исполнения постановления штраф удваивается, а также могут быть взысканы дополнительные расходы, связанные с учетом правонарушений. Сумма этих расходов определяется Кабинетом Министров Украины.

Адвокат привела конкретный пример: если штраф составляет 17 000 гривен и он не уплачивается в течение 15 дней, то в результате принудительного взыскания эта сумма увеличится до 34 000 гривен.

"Именно поэтому важно в течение 15 дней с момента, когда вы узнали о привлечении вас к административной ответственности или уплатить штраф, или обжаловать его, если считаете, что штраф выписан незаконно", - подытожила Дарья Тарасенко.

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