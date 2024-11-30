Эксперты рассказали, как узнать, что за вашим телефоном следят, есть несколько явных признаков.

Как узнать, что за вашим телефоном следят:

Проблемы с производительностью. Шпионское ПО постоянно получает ваши данные, усердно работает в фоновом режиме и потребляет ваши ресурсы. Вот почему телефоны часто становятся медленными, когда это скрытное ПО работает в фоновом режиме.

Время работы батареи внезапно сокращается, если за вашим телефоном следят. Внезапные падения срока службы аккумулятора нетипичны.

Программное обеспечение для отслеживания может потреблять много ресурсов. Они работают в фоновом режиме, запускают ваш GPS и выполняют другие действия... иногда все время.

Неожиданные разряды батареи могут означать, что кто-то отслеживает ваше устройство Android или iPhone, или это может быть что-то другое в вашем телефоне, вытягивающее всю эту энергию.

Если вы заметили необычную температуру на вашем телефоне, он мог стать жертвой шпионажа.

Иногда телефоны, за которыми следят, издают странные звуки во время звонков. Это может быть белый шум, писк или эхо.

Конечно, у всех нас иногда бывает плохой прием, но это не должно быть привычным. Другие обычные признаки того, что за вашим телефоном следят, — это случайные перезагрузки и выключения.

Источник: androidauthority.

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