Всегда полезно защитить свой телефон паролем, а также важно знать, что делать, если вы его забыли.

Не стоит паниковать, так как есть несколько действий, которые вы можете выполнить, чтобы разблокировать телефон, если вы забыли PIN-код.

Как разблокировать телефон, если вы забыли PIN-код:

Используйте SmartThings Find на телефонах Samsung. У вас устройство Samsung? Если да, то вам не нужно беспокоиться о том, что вы забыли код блокировки экрана вашего устройства, поскольку Samsung предлагает простой способ сбросить PIN-код блокировки экрана.

Компания предлагает функцию SmartThings Find для всех своих телефонов, позволяющую удаленно управлять устройством в случае его утери.

Чтобы использовать эту функцию, вы должны войти в свою учетную запись Samsung на телефоне и иметь подключение к Wi-Fi или мобильной сети передачи данных.

Чтобы сбросить пароль телефона через SmartThings Find, выполните следующие действия:

На компьютере перейдите на сайт SmartThings Find компании Samsung.

Войдите в систему, используя свою учетную запись Samsung.

Выберите свой телефон и нажмите кнопку «Разблокировать».

Нажмите кнопку «Разблокировать» и введите пароль своей учетной записи для подтверждения личности.

Подождите несколько секунд, и ваш текущий PIN-код или пароль будут удалены.

Затем вы можете настроить новый метод безопасности экрана блокировки с нуля.

Некоторые производители телефонов упрощают восстановление доступа к телефону, если вы забыли PIN-код.

Если вы несколько раз ввели неправильный пароль, на некоторых телефонах на экране блокировки может отображаться опция «Забыли пароль» или «Забыли PIN-код».

Нажатие этой опции проведет вас через ряд шагов для подтверждения вашей личности и сброса пароля телефона.

Источник: makeuseof.

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