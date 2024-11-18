Не стоит паниковать, так как есть несколько действий, которые вы можете выполнить, чтобы разблокировать телефон, если вы забыли PIN-код.
Как разблокировать телефон, если вы забыли PIN-код:
Используйте SmartThings Find на телефонах Samsung. У вас устройство Samsung? Если да, то вам не нужно беспокоиться о том, что вы забыли код блокировки экрана вашего устройства, поскольку Samsung предлагает простой способ сбросить PIN-код блокировки экрана.
Компания предлагает функцию SmartThings Find для всех своих телефонов, позволяющую удаленно управлять устройством в случае его утери.
Чтобы использовать эту функцию, вы должны войти в свою учетную запись Samsung на телефоне и иметь подключение к Wi-Fi или мобильной сети передачи данных.
Чтобы сбросить пароль телефона через SmartThings Find, выполните следующие действия:
На компьютере перейдите на сайт SmartThings Find компании Samsung.
Войдите в систему, используя свою учетную запись Samsung.
Выберите свой телефон и нажмите кнопку «Разблокировать».
Нажмите кнопку «Разблокировать» и введите пароль своей учетной записи для подтверждения личности.
Подождите несколько секунд, и ваш текущий PIN-код или пароль будут удалены.
Затем вы можете настроить новый метод безопасности экрана блокировки с нуля.
Некоторые производители телефонов упрощают восстановление доступа к телефону, если вы забыли PIN-код.
Если вы несколько раз ввели неправильный пароль, на некоторых телефонах на экране блокировки может отображаться опция «Забыли пароль» или «Забыли PIN-код».
Нажатие этой опции проведет вас через ряд шагов для подтверждения вашей личности и сброса пароля телефона.
Источник: makeuseof.
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