Право на льготы имеют только определенные категории проживающих в селах пенсионеров и продолжающих жить там после выхода на пенсию.

24 канал пишет, что согласно информации Пенсионного фонда Украины, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение топлива и газа предоставляются пенсионерам, имеющим стаж работы в таких сферах, как: педагогическая деятельность, медицинские и фармацевтические профессии, специалисты защиты растений, работники музеев, библиотек, работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования.

Чтобы претендовать на 100% скидку, пенсионеры должны иметь не менее трех лет стажа на соответствующих должностях и работать на таких должностях на момент выхода на пенсию. Однако важно, что право на льготу также зависит от дохода семьи. Среднемесячный доход на одного человека за предыдущие шесть месяцев не должен превышать 4 240 грн.

Льгота предоставляется на 12 месяцев с месяца обращения, но не позднее, чем до конца календарного года. Однако льгота не распространяется на членов семьи льготника. Чтобы получить ее, пенсионеру нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины и документы, подтверждающие проживание в сельской местности. Для этого он может обратиться в сервисные центры ПФУ, по почте или онлайн на вебпортале "Действие" или через мобильное приложение Пенсионного фонда.

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