Соціальна підтримка в Україні є ключовим аспектом, який допомагає громадянам у складних життєвих обставинах.

У 2024 році обговорюються важливі зміни в системі соціальних виплат, що може суттєво вплинути на фінансову підтримку сімей з дітьми.

За даними порталу "Еспресо", в Україні тривають розмови про оптимізацію системи соціальної допомоги, щоб зробити її більш прозорою та ефективною для тих, хто цього потребує.

Державну соціальну допомогу в Україні можуть отримувати різні категорії громадян. Люди, які досягли 65-річного віку і не мають права на пенсію, а також ті, хто визнаний інвалідом. Діти, які втратили годувальника, також можуть отримувати допомогу, якщо той не мав необхідного страхового стажу. Право на отримання допомоги на догляд мають особи з інвалідністю та одинокі пенсіонери, які потребують постійного догляду.

З початку 2024 року прожитковий мінімум зріс з 2589 до 2920 гривень, що автоматично призводить до збільшення кількох видів соціальної допомоги. Це стосується, зокрема, виплат для людей з інвалідністю, матерів-одиначок, а також допомоги по безробіттю.

Проте, що стосується допомоги при народженні дитини, на сьогодні в 2024 році не передбачено її збільшення. Закон, що регулює цю допомогу, залишається незмінним. Однак, законопроєкт №11072, зареєстрований у Верховній Раді, пропонує зв'язати розмір допомоги з прожитковим мінімумом для дітей до шести років. Якщо законопроєкт буде ухвалено, це дозволить значно збільшити допомогу при народженні дитини.

Наприклад, допомога при народженні першої дитини може збільшитися з 41,280 гривень до 384,450 гривень. Ініціатори законопроекту пропонують, щоб сума допомоги складала 150 прожиткових мінімумів для першої дитини, 100 для другої та 50 для третьої та наступних.

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