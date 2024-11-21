Украине грозит затяжной блэкаут, эксперт удивил прогнозом, какими могут быть графики отключений.
Как сообщил энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, атомные электростанции Украины находятся в опасности из-за ракетных атак РФ.
Поэтому в случае, если российские захватчики атакуют атомные блоки - остановится работа украинских АЭС.
"Даже если в градирню запустят пару ракет, которые условно отобьют кусок бетона, станция уже будет остановлена до выяснения всех обстоятельств и степени повреждений. Это сразу станет причиной отключений", — сообщил Корольчук.
Так, если будут выведены из строя две АЭС - это обернется жесткими графиками отключений, украинцам будет грозить блэкаут.
По словам эксперта, если такие удары будут нанесены - "теоретически и практически ремонт может занять неделю-две", в течение этого времени могут быть отключения.
Корольчук добавил, что без АЭС будет сложно обеспечить электроэнергией потребителей.
Если рф повреждит атомные блоки - электроэнергия будет подаваться по жестким графикам.
В первую очередь электроэнергией будут обеспечивать важные инфраструктурные объекты.
Источник: "Главред".
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