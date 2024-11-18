Бывший министр энергетики Иван Плачков объяснил, что существуют три возможных варианта развития событий этой зимой.

Бывший министр энергетики Иван Плачков отметил, что в самом плохом сценарии зимы энергетики будут выключать электроэнергию на необходимое время, без предупреждения и запросов к населению.

Об этом он рассказал в эфире "Новости.LIVE".

Плачков объяснил, что существуют три возможных варианта развития событий этой зимой.

Оптимистический сценарий : мягкая зима с температурой до -4°C…-5°C и отсутствие массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. В таком случае возможны кратковременные отключения электроэнергии не более чем на 2 часа по графику.

Сценарий средней сложности : холодная зима с температурой от -18°C до -25°C и отсутствие обстрелов. В таком случае будут плановые веерные, аварийные и стабилизационные отключения, продолжительностью от 4 до 6 часов, но по четкому графику.

Пессимистический сценарий : холодная зима и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры. В таком случае возможны длительные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться до пяти суток. Это будут непредсказуемые и нерегулярные блекауты для защиты энергосистемы.

"Выключать электроэнергию столько, сколько нужно, без предупреждения и без вопросов к населению", - подчеркнул Плачков, объясняя, что при пессимистическом сценарии отключения будут максимально длинными и неопределенными.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.