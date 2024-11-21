В 2023 году украинцы стали гораздо меньше жертвовать в поддержку армии и военных нужд.

Согласно данным Фонда Илька Кучерива и Центра Разумкова, в августе этого года более трети опрошенных украинцев сообщили о сокращении своих жертв по сравнению с 2022 годом.

Основные причины снижения прибыли

По данным Bloomberg, в 2023 году три крупнейших благотворительных фонда собрали почти 19 млрд грн, что вдвое меньше, чем годом ранее. Среди ключевых факторов, оказавших влияние на такое сокращение, эксперты считают снижение доходов и сбережений граждан. Многие отмечают, что их финансовое состояние значительно ухудшилось из-за войны, и это усложнило возможность поддерживать армию.

Еще одним фактором является снижение доверия из-за коррупционных скандалов и случайных мошенничеств под видом сбора средств. Известно, что многие благотворительные организации в этом году столкнулись с существенным уменьшением поступлений. Так, Сергей Притула отметил, что их фонд получил на 20% меньше пожертвований, в то время как другие организации сообщили о понижении в десять раз. Благотворительный фонд "Вернись живым" зафиксировал спад на 15%, а Reactive Post - более 40%.

Смена общественных настроений

Часть волонтеров считает, что уменьшение количества жертв частично объясняется «привыканием» людей к войне. Для многих она стала частью повседневной жизни, и они начали поддерживать родных или знакомых на фронте, минуя фонды.

Тем не менее, потребность в пожертвованиях остается острой, ведь государство не всегда успевает обеспечить военных всем необходимым. Олег Карпенко из фонда "Вернись живым" отмечает важность продолжения поддержки, даже если масштабы донатов уменьшились.

Экономические и нервные вызовы

Экономический кризис, рост налогового бремени и потеря доходов повлияли на способность украинцев жертвовать средства. Длительная война также сильно эмоционально истощила, и люди теряют мотивацию и фокусируются на решении собственных проблем.

Среди основных причин сокращения донатов выделяют:

финансовые трудности, вызванные войной;

коррупционные скандалы, подрывающие доверие;

истощение из-за длительного конфликта.

Несмотря на это, волонтеры призывают украинцев не прекращать поддержку, ведь армия нуждается в помощи.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ