Если военнослужащий имеет право на несколько из них одновременно, он может выбрать одну

В Украине военнослужащие имеют право на особые условия начисления пенсии , зависящие от стажа, возраста и других факторов.

Об этом рассказали в Минсоцполитики .

Пенсионные выплаты также распространяются на работников силовых структур.

Есть несколько пенсий, которые могут получать военные. Если военнослужащий имеет право на несколько из них одновременно, он может выбрать один. Пенсия за выслугу лет предоставляется тем, кто имеет стаж службы более 20 лет. Пенсия по инвалидности назначается, если инвалидность наступила во время службы или не позднее чем через три месяца после увольнения. Пенсия по возрасту выплачивается по достижении установленного возраста и при наличии необходимого стажа. Пенсия в случае потери кормильца предусмотрена для семей военных, погибших при исполнении служебных обязанностей, в течение трех месяцев после увольнения или впоследствии из-за ранений или заболеваний, полученных на службе.

Размер пенсии зависит от денежного довольствия военнослужащего на момент возникновения права на выплаты. Если военный имеет стаж более 25 лет, его пенсия составляет 65% от денежного довольствия: 50% начисляется за первые 20 лет службы, а за каждый дополнительный год прибавляется 3%. Максимальная сумма не может превышать 70% денежного довольствия. Если военнослужащий достигает 45 лет и имеет 25 лет стажа, из половины которых – это военная служба, он получает пенсию в размере 50% от денежного довольствия, а за каждый год сверх этого добавляется еще 1%.

Пенсии по инвалидности зависят от группы инвалидности. Для тех, кто получил инвалидность во время службы, предусмотрено: 100% денежного довольствия для I группы, 80% для II группы и 60% для III группы. Для лиц с инвалидностью, полученной в других обстоятельствах, выплаты составляют 70%, 60% и 40% в соответствии с группой инвалидности.

Семьи погибших военнослужащих получают пенсию в размере 70% от денежного довольствия погибшего. Если в семье двое или более детей, на каждого ребенка выплачивается 50% денежного довольствия. В случае если смерть кормильца не связана с боевыми действиями, пенсия составляет 30% от его заработка.

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