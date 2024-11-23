Украина 19 ноября впервые нанесла удар по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS, сообщается, что цель успешно поражена.

В ночь на 19 ноября в районе города Карачев в Брянской области РФ предположительно был атакован 67-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского (ГРАУ) минобороны РФ.

В соцсетях начали активно появиться видео пожаров.

Сообщается, что был атакован военный объект в районе города Карачев в Брянской области, об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на источник в Силах обороны.

Украина давно ждала ATACMS и разрешение ими бить по территории РФ, которые существенно расширяют возможности ВСУ на поле боя.

Эти ракеты позволяют поражать составы РФ, командные пункты и аэродромы глубже, чем украинские военные имели радиус поражения.

ATACMS – это оперативно-тактический ракетный комплекс США производства Lockheed Martin с баллистической ракетой, известно, что каждая ракета имеет дальность поражения до 165 километров.

Ракеты ATACMS могут поражать цели противника на оккупированных украинских территориях, а именно в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях.

Также дальность ракеты покрывает оккупированный Крым и Керченский мост.

Целью для ракет ATACMS может быть и живая сила врага, если в одном месте скопились оккупанты.

Источник: fakty, РБК .

Сообщается, что стоимость одной ракеты ATACMS зависит от модификации и условий предоставления.

К примеру, в 2012 году Финляндия закупила ракеты М391А с ценой $1,9 млн с ракетами, развертыванием технической базы и обучением.

В 2021 году стоимость ракет М57 для ВС США составила $1,7 млн, а модернизированных М39 – $1,3 млн. Стоимость немодернизированных кассетных М39 и М39А1 может стоить $1 млн.

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