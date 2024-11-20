На фронте оборвалась жизнь известного украинского актера, появились первые подробности.

Известный украинский актер Петр Великий трагически погиб на фронте.

Об этом сообщил в Facebook заместитель директора Черниговского областного академического музыкально драматичного театра им. Т. Шевченко Александр Майшев.

"На щите… Герой Петр Великий. Великий актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Наша большая боль…", - сообщил Майшев.

Дочь защитника Екатерина подтвердила гибель отца и опубликовав сообщение: "Люблю тебя навсегда. Ты всегда был, есть и будешь моим лучшим другом".

"Не верится! Не верится, что больше никогда не увижу Петра Великого на сцене! Невероятная потеря! Вечная память и слава Герою! Искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам!",

" Невероятный человек, прекрасный актер Петр Великий, нет слов, это невероятная потеря, невероятная боль... Светлая и вечная память защитнику, человеку, герою",

" Ох, какая потеря... Вечная память погибшему и родным, друзьям, коллегам...",

"Искренние соболезнования семье. Вечная память Герою", - пишут в комментариях слова соболезнования украинцы.

Ранее сообщалось, что трагически погиб 22-летний британец, защищавший Украину от российской агрессии.

На войне, которую развязала россия в Украине, погиб 22-летний британец Каллум Тиндал-Дрейлер, известно, что был военным Интернационального легиона.

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