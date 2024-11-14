Трагічно загинув 22-річний британець, який захищав Україну від російського агресії.

На війні, яку розв'язала росія в Україні загинув 22-річний британець Каллум Тіндал-Дрейлер, відомо, що був військовим Інтернаціонального легіону.

За даними видання Sky News, Тіндал-Дрейпер загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада. Подробиць трагічної смерті наразі немає.

Матір 22-річного британця Керолайн Тіндал повідомила у Facebook, що її син "боровся, поки не міг більше їх стримувати".

"Його взвод називає його "героєм" і "найвідважнішим". 22 роки – молодий вік. Але ти жив і помер, керуючись серцем, душею і мораллю", — повідомила жінка.

Відомо, що Каллум Тіндал-Дрейлер був студентом Duchy College у Сток-Клімсленді, Корнуолл, де проходив курс військово-охоронної служби.

У навчальному закладі відгукуються про британця як про зразкового студента із “сильним моральним компасом”.

В Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що нададуть сім'ї загиблого необхідну допомогу.

Нещодавно повідомлялось, що на війні загинув 30-річний мешканець Запоріжжя, який став відомим завдяки порятунку левеня.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Вардгес Сірунян приєднався до лав ЗСУ.

Захисник був відомий також своїм вчинком, коли разом із іншими військовими врятував хвору левицю, яку продавали на онлайн-платформі ОЛГ.

Джерело: Sky News.

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