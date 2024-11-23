Муж встретил российское вторжение с семьей в родном городе, когда Херсон оказался под оккупацией.

Как пишет Бабель , 24 февраля 2022 года, Константин присоединился к местной ТрО. Он возил людей, перекрывал дороги, чтобы тормозить продвижение россиян. Но уже в первые дни, после того, как россияне зашли в Херсон, его автобус был вынужден прятаться от вражеской колонны.

"В мае ко мне пришла ФСБ. В пять утра я услышал грохот и увидел открытые ворота. Они узнали, что я служил в ТрО. Натянули мне шапку на глаза и замотали скотчем, руки связали за спиной пластиковыми стяжками", - упоминает Константин.

Его пытали в тюрьме, избивали, угрожали семье и заставили подписать документ о невозможности выезда из города.

"Одна бутылка с водой и одна пустая — вместо туалета. Кормили стаканом кипятка и макаронами. На допросах эфесбешники воспитывали металлической трубой", - рассказывает мужчина об условиях, в которых его в течение недели держали оккупанты.

В июле Константина вторично задержали российские "милиционеры". Мужчину избивали, пускали электрический ток, а также пытали его психически и физически. В камерах вместе с ним оказались другие задержанные, среди которых был мэр Херсона Игорь Колыхаев.

Несмотря на все, что пришлось пережить, Константин выжил и увидел освобождение Херсона украинскими военными. После этого он пошел работать водителем "Новой почты".

Константин развозит почту по родному городу под постоянными обстрелами, однако мужчина до сих пор не получил официального статуса пленника. Два года борьбы за справедливость и документальные подтверждения не принесли результата, хотя все свидетели пыток подтвердили присутствие в плену.

Константин уже знает имена своих палачей, и хочет, чтобы они понесли наказание за все, что он пережил.

Источник: babel.

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