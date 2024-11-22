Узнайте, какой церковный праздник у православных 23 ноября по новому и старому календарю.

В народном календаре 23 ноября называют Митрофанов день, в этот день нужно надо испечь пирог с капустой или вареньем.

23 ноября благоприятный день для молитвы за здоровье и благополучие.

23 ноября (6 декабря по старому стилю) - день памяти святителя Амфилохия.

У святого Амфилохия просят исцелить от болезней, физических и душевных.

23 ноября наши предки обязательно выпекали пироги с капустой или вареньем.

Остатки несъеденной выпечки необходимо отдать животным, домашним, бездомным, или птицам, наши предки верили, что это защитит семью от безденежья.

Для соблюдающих пост, разрешается горячая пища с постным маслом и рыба.

Что нельзя делать в церковный праздник 23 ноября, существует есть ряд запретов, например нельзя злиться и ссориться, завидовать, обижать животных и отказывать в помощи.

По народным приметам 23 ноября нельзя менять место жительства и громко разговаривать.

Выяснять отношения категорически нельзя, считается, что так можно отпугнуть удачу, и она больше не вернется.

Существует немало интересных примет на 23 ноября:

какой сегодня день, если облака на закате красного цвета — будет ясная погода.

Вокруг луны тусклые розовые круги, значит будут трескучие морозы.

Читайте также:

Когда День святого Николая в 2024 году: главные традиции и запреты.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.