Узнайте, какой церковный праздник у православных 23 ноября по новому и старому календарю.
В народном календаре 23 ноября называют Митрофанов день, в этот день нужно надо испечь пирог с капустой или вареньем.
23 ноября благоприятный день для молитвы за здоровье и благополучие.
23 ноября (6 декабря по старому стилю) - день памяти святителя Амфилохия.
У святого Амфилохия просят исцелить от болезней, физических и душевных.
23 ноября наши предки обязательно выпекали пироги с капустой или вареньем.
Остатки несъеденной выпечки необходимо отдать животным, домашним, бездомным, или птицам, наши предки верили, что это защитит семью от безденежья.
Для соблюдающих пост, разрешается горячая пища с постным маслом и рыба.
Что нельзя делать в церковный праздник 23 ноября, существует есть ряд запретов, например нельзя злиться и ссориться, завидовать, обижать животных и отказывать в помощи.
По народным приметам 23 ноября нельзя менять место жительства и громко разговаривать.
Выяснять отношения категорически нельзя, считается, что так можно отпугнуть удачу, и она больше не вернется.
Существует немало интересных примет на 23 ноября:
какой сегодня день, если облака на закате красного цвета — будет ясная погода.
Вокруг луны тусклые розовые круги, значит будут трескучие морозы.
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