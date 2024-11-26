Они смешивали газовый конденсат с бензином марки А-95 в резервуарах автоцистерн, после чего добавляли специальные присадки для повышения октанового числа.

В Черновицкой области правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших незаконное производство и продажу фальсифицированного бензина.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности ( БЭБ ).

Продукция реализовывалась через автозаправочные станции Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей по разработанным товарно-сопроводительным документам.

По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ) фигуранты дела искусственно увеличивали объем горючего, что существенно снижало его качество. Они смешивали газовый конденсат с бензином марки А-95 в резервуарах автоцистерн, после чего добавляли специальные присадки для повышения октанового числа. Экспертиза подтвердила, что этот бензин не отвечает государственным стандартам.

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли около 140 тонн некачественного горючего, а также транспортные средства, перевозившие контрафактную продукцию, первичные финансовые и регистрационные документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги.

Досудебное расследование продолжается.

Что будет, если заправлять автомобиль некачественным бензином

Некачественный бензин может серьезно повредить автомобиль. Например, разрушить фильтр и топливный насос из-за неравномерного сгорания горючего, вызванного пониженным октановым числом. Искусственное завышение октанового числа также вредит двигателю, поскольку в горючее добавляют спирты, эфиры и ароматические углеводороды. Это может привести к повышению расхода топлива, образованию воздушных пробок в жаркую погоду, увеличению нагара и повреждению элементов топливной системы, таких как фильтры, трубки и уплотнители.

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