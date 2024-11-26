При этом, если человек полностью потеряет трудоспособность, он сможет получать государственные выплаты, которые будут значительно больше нынешних.

Министерство социальной политики Украины планирует внедрить новый подход, акцентирующий внимание на восстановлении трудоспособности лица после травм.

Государство сосредоточится на том, чтобы гражданин вернулся к активному труду после получения повреждения, информируют в Forbes .

Почему украинцы получают только одну выплату?

Замминистра социальной политики Дарья Марчак объяснила, что успехом для государства будет означать возвращение человека к работе. Если после травмы или болезни гражданин снова идет на работу и достигает прежнего уровня дохода, значит успех государства в этом процессе, и дополнительные выплаты не понадобятся.

При этом, если человек полностью потеряет трудоспособность, он сможет получать государственные выплаты, которые будут значительно больше нынешних. Как отметила Марчак, эти выплаты будут базироваться на средней заработной плате.

Основные изменения в рамках реформы:

Люди с серьезными проблемами со здоровьем немедленно получают социальную поддержку.

Государство помогает в поиске новой работы, если профессиональная деятельность человека больше не совместима с его состоянием.

Нововведения будут касаться только новых лиц в системе, а уже получающие пенсию по инвалидности будут продолжать получать ее без изменений.

Этот законопроект планируется принять до июля 2025 года.

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