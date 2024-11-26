Женщина, постоянно проживая в прифронтовой зоне, собирала данные о перемещениях украинских военных и их техники, а также передавала информацию о последствиях ракетных ударов и точности обстрелов.

В Виннице суд рассмотрел дело уроженки Донецкой области, которая сотрудничала с российскими оккупантами , передавая им информацию о расположении украинских военных в Торецке.

Приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений, раскрывает подробности.

Детали дела

Согласно материалам, женщина входила в информаторскую сеть, организованную заместителем руководителя так называемого "МГБ ДНР" в Горловке. Ее завербовал другой житель Торецка, участвовавший в боевых действиях на стороне РФ и сохранявший связи со знакомыми в городе.

Женщина, постоянно проживая в прифронтовой зоне, собирала данные о перемещениях украинских военных и их техники, а также передавала информацию о последствиях ракетных ударов и точности обстрелов. Она информировала своего куратора о местах дислокации ВСУ, что помогало врагу корректировать огонь.

В период с 23 июня по 27 июля 2022 года она регулярно посылала сообщения, в которых сообщала о последствиях обстрелов, местонахождении военных, а также причинах не попадания российских ракет.

Судебное решение

На судебном заседании обвиняемая полностью признала вину, отметив, что действовала осознанно и понимала, что помогает государству-агрессору. В то же время, она заявила, что не получала за это никакой материальной выгоды. Ее мотивом было желание, чтобы Россия захватила территорию Украины, где она проживала, а затем стремление жить в РФ.

Суд назначил ей наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией всего имущества.

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