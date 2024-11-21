Вражеская армия, вероятно, смогла накопить более 1500 крылатых и баллистических ракет.

Больше всего российская армия нарастила производство баллистических ракет "Искандер".

РФ посредством наращивания производства и паузы в обстрелах смогла накопить более 1500 ракет с дальностью в 350 километров и выше.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на собственные информированные источники.

Речь идет о таких ракетах, которые могла накопить вражеская армия:

"Искандер-М" (баллистические) - 350.

"Искандер-К" (крылатые) - 210.

Х-101 - 220.

"Калибры" - 390.

"Кинжалы" - 70.

Х-22 - 230.

KN-23 ( КНДР) – 45.

Больше всего агрессор нарастил производство баллистических "Искандеров", в ноябре враг планирует изготовить около 70 ракет "Искандер-М" и 12 - "Искандер-К".

Сообщается, что Х-101 армия РФ начала запускать не только с Ту-95, а уже и с Ту-160 – раньше такого не фиксировалось.

Известно, что эти ракеты в ноябре они собираются изготовить пятьдесят единиц.

Больше всего армии РФ удалось накопить ракет "Калибр".

"На 20 ноября их на складах у врага насчитывается около 390 штук, а запланированный выпуск в ноябре – 30 единиц", – говорится в сообщении издания.

Напомним, Украине грозит затяжной блекаут.

Как сообщил энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, атомные электростанции Украины находятся в опасности из-за ракетных атак РФ.

Так что в случае, если российские захватчики атакуют атомные блоки – остановится работа украинских АЭС.

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