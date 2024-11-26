Заблаговременное приобретение этих продуктов поможет вам сэкономить деньги и обеспечит спокойствие в праздничные дни, не переживая из-за повышения цен.

До Нового года и Рождества осталось чуть больше месяца, поэтому самое время начать планировать праздничные покупки, и часть товаров лучше купить уже в ноябре, чтобы сэкономить немалую сумму.

Согласно информации от Новости.LIVE, вот какие продукты стоит купить сейчас, чтобы праздничные дни прошли без лишних финансовых затрат.

Сладости не должны остаться без внимания. Конфеты, шоколад и подарочные наборы, которые сейчас продаются со скидками, станут существенно дороже перед Рождеством, когда начнется празднование Дня святого Николая. Поэтому пока цены еще доступны, стоит запастись сладостями для себя и на подарки.

Еще одним важным элементом праздничного стола являются салаты и бутерброды . Для этого можно заранее приобрести сухарики и консервы, такие как тунец, шпроты, консервированные ананасы, маслины, кукуруза, горошек и т.д. Они сохраняются долго и не потеряют своего качества, пока не придет время для приготовления блюд.

Не будет лишним купить несколько упаковок сливочного масла , особенно если вы планируете готовить праздничную выпечку. И, конечно, не забудьте про красную икру . Этот продукт классический на новогодне-рождественском столе, поэтому стоит сравнить цены в разных магазинах, чтобы найти самый выгодный вариант.

Заблаговременное приобретение этих продуктов поможет вам сэкономить деньги и обеспечит спокойствие в праздничные дни, не переживая из-за повышения цен.

Последние новости Украины:

Циклон накроет Украину: синоптик рассказал, в каких областях будет непогода.

"Этот сезон не такой, как другие сезона": графики отключения электроэнергии введут, названа вероятная дата.

Как подготовить грядку под чеснок осенью: правила гарантированного урожая от хозяек.