Наразі ціна 1 кубометра газу для побутових споживачів коштує від 7,70 до 9,99 грн.

Вартість газу для побутових споживачів залишилася незмінною протягом останніх кількох років і тариф встановлювався одним регулятором.

Пресслужба регулятора повідомила, чи зросте тариф у 2024 році.

Як зміниться ціна на газ у 2024 році

У 2024 році тариф на газ для домашніх споживачів не підвищуватиметься. Це стосується, зокрема, клієнтів Нафтогазу, про що повідомляє пресслужба регулятора, вказуючи, що тарифи залишаються стабільними.

Нафтогаз є постачальником газу за принципом "останньої надії" і обслуговує близько 12 мільйонів українських домогосподарств.

Крім того, вартість газу для побутових споживачів не зміниться до завершення опалювального сезону.

«У цей складний час, враховуючи війну та економічні труднощі, наша мета — підтримати українців. Наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів доларів, і ми гарантуємо їм стабільність постачання та фіксовану ціну на цілий рік», - зазначив Олексій Чернишов, голова групи "Нафтогаз".

Зазначимо, що тарифи інших постачальників можуть відрізнятися. Наразі ціна 1 кубометра газу для побутових споживачів коштує від 7,70 до 9,99 грн.

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