НКРЕКП схвалила підвищення тарифу на передавання електроенергії на 2025 рік на 25,8%.
Це рішення було ухвалене на останньому засіданні Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пише ТСН. Важливо зазначити, що нове підвищення тарифу не стосуватиметься домогосподарств та звичайних українців. Збільшення тарифу торкнеться тільки підприємств, які використовують електроенергію в промислових цілях.
А це в свою чергу може призвести до подорожчання виробничих витрат і товарів. Зокрема, для "зеленої металургії" пропонується встановити окремий тариф на рівні 352,73 грн за МВт/год.
Серед основних причин підвищення тарифу є зменшення обсягів виробництва та передавання електроенергії, а також збільшення витрат на зарплати в компанії "Укренерго", виплати за кредитами та компенсації за спеціальні обов'язки для розрахунків з виробниками відновлювальної енергетики. Крім того, враховувалася інфляція та зміни курсу валют, що також вплинули на необхідність коригування тарифу.
За прогнозами, обсяг передавання електроенергії в 2025 році складе 98 651 000 МВт/год, а витрати на виконання спеціальних обов'язків досягнуть 30 млрд грн.
Також варто нагадати, що у весною 2025 року тариф на електроенергію для домогосподарств може зрости до 4,7 грн за кВт/год.
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