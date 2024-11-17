Новий тариф для бізнесу становитиме 665,26 грн за МВт/год, що виливається у значне збільшення витрат для компаній.

НКРЕКП схвалила підвищення тарифу на передавання електроенергії на 2025 рік на 25,8%.

Це рішення було ухвалене на останньому засіданні Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пише ТСН. Важливо зазначити, що нове підвищення тарифу не стосуватиметься домогосподарств та звичайних українців. Збільшення тарифу торкнеться тільки підприємств, які використовують електроенергію в промислових цілях.

А це в свою чергу може призвести до подорожчання виробничих витрат і товарів. Зокрема, для "зеленої металургії" пропонується встановити окремий тариф на рівні 352,73 грн за МВт/год.

Серед основних причин підвищення тарифу є зменшення обсягів виробництва та передавання електроенергії, а також збільшення витрат на зарплати в компанії "Укренерго", виплати за кредитами та компенсації за спеціальні обов'язки для розрахунків з виробниками відновлювальної енергетики. Крім того, враховувалася інфляція та зміни курсу валют, що також вплинули на необхідність коригування тарифу.

За прогнозами, обсяг передавання електроенергії в 2025 році складе 98 651 000 МВт/год, а витрати на виконання спеціальних обов'язків досягнуть 30 млрд грн.

Також варто нагадати, що у весною 2025 року тариф на електроенергію для домогосподарств може зрости до 4,7 грн за кВт/год.

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