Для отримання пільги на водопостачання та водовідведення, встановлені певні обмеження.

В Україні існують соціальні нормативи, що регулюють надання пільг на оплату водопостачання та водовідведення, і вони дозволяють певним категоріям громадян отримувати знижки на комунальні послуги в межах визначених обсягів споживання.

Про це інформують у ПФУ.

Пільгові норми оплати водопостачання та водовідведення встановлюються постановою Кабінету Міністрів України "Про встановлення державних соціальних стандартів у житлово-комунальній сфері обслуговування".

Для отримання пільги на водопостачання та водовідведення, встановлені певні обмеження. Для централізованого постачання холодної води пільговий обсяг становить 2 кубічних метри на одну особу на місяць. У випадках, якщо відсутня гаряча вода, в тому числі при її відключенні більше ніж на 14 діб, пільга становить 3,6 кубічних метрів холодної води на одну особу на місяць. Для централізованого водовідведення пільговий обсяг становить 3,6 кубічних метрів на одну особу на місяць.

У разі централізованого водовідведення відсутнє, але є централізоване водопостачання та вигрібні ями, для вивезення рідких нечистот встановлено пільговий обсяг у 3,6 кубічних метрів на одну особу на місяць. У разі використання як централізованого водопостачання, так і водовідведення, при наявності вигрібних ям, пільга для вивезення рідких нечистот становить 0,76 кубічного метра на одну особу на місяць. Для централізованого постачання гарячої води становить пільговий обсяг 1,6 кубічних метрів гарячої води на одну особу на місяць.

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