Склад Рахункової палати наразі складається з 13 членів, але фактично в органі працює лише п’ятеро.

Рахункова палата України опублікувала інформацію про розміри зарплат своїх членів за період з січня по жовтень 2024 року.

Про це повідомляють журналісти видання "Главком", які отримали ці дані у відповідь на свій запит.

Їхні зарплати значно вищі, ніж у військових "на нулі". Склад Рахункової палати наразі складається з 13 членів, але фактично в органі працює лише п’ятеро. Наприкінці 2023 року Верховна Рада призначила чотирьох нових членів: Ольгу Піщанську, Сергія Ключку, Кирила Клименка та Єлизавету Пушко-Цибуляк.

Згідно з даними, перші зарплати нових членів Рахункової палати також були на достойному рівні: у січні 2024 року голова Ольга Піщанська заробила 146 тис. грн, її заступник Сергій Ключка — 128,4 тис. грн, а інші члени — Єлизавета Пушко-Цибуляк та Кирило Клименко — отримали 106,6 тис. грн і 91,2 тис. грн відповідно.

За інформацією ЗМІ, у жовтні зарплата голови Рахункової палати перевищила 200 тис. грн, а середня зарплата членів цього органу становила близько 175 тис. грн. Крім того, всі члени Рахункової палати мають право на щорічну оплачувану відпустку тривалістю 45 днів. Зокрема, в червні 2024 року Кирило Клименко отримав 441,1 тис. грн, а його колега Геннадій Пліс — 333,4 тис. грн, що включало виплати за відпустку та матеріальну допомогу на оздоровлення.

Якщо президент підпише законопроєкт №10044-д, ухвалений Верховною Радою наприкінці жовтня, то з початку 2025 року члени Рахункової палати отримуватимуть значно вищі зарплати. Згідно з новими правилами, зміниться система розрахунку посадових окладів. Зокрема, оклад голови Рахункової палати збільшиться з 30 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Це означатиме, що її поточні 90,8 тис. грн заміняться на 166,5 тис. грн.

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