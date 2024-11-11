Состав Счетной палаты в настоящее время состоит из 13 членов, но фактически в органе работает только пятеро.

Счетная палата Украины опубликовала информацию о размерах зарплат своих членов за период с января по октябрь 2024 года.

Об этом сообщают журналисты издания "Главком", получившие эти данные в ответ на свой запрос.

Их зарплаты гораздо выше, чем у военных "на нуле". Состав Счетной палаты в настоящее время состоит из 13 членов, но фактически в органе работает только пятеро. В конце 2023 года Верховная Рада назначила четырех новых членов: Ольгу Песчанскую, Сергея Ключко, Кирилла Клименко и Елизавету Пушко-Цибуляк.

Согласно данным, первые зарплаты новых членов Счетной палаты также были на достойном уровне: в январе 2024 председатель Ольга Песчанская заработала 146 тыс. грн, ее заместитель Сергей Ключко — 128,4 тыс. грн, а другие члены — Елизавета Пушко-Цибуляк и Кирилл Клименко получили 106,6 тыс. грн и 91,2 тыс. грн соответственно.

По информации СМИ, в октябре зарплата главы Счетной палаты превысила 200 тыс. грн., а средняя зарплата членов этого органа составляла около 175 тыс. грн. Кроме того, все члены Счетной палаты имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 дней. В частности, в июне 2024 года Кирилл Клименко получил 441,1 тыс. грн, а его коллега Геннадий Плис – 333,4 тыс. грн, что включало выплаты за отпуск и материальную помощь на оздоровление.

Если президент подпишет законопроект №10044-д, принятый Верховной Радой в конце октября, то с начала 2025 года члены Счетной палаты будут получать значительно более высокие зарплаты. Согласно новым правилам изменится система расчета должностных окладов. В частности, оклад председателя Счетной палаты увеличится с 30 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Это означает, что ее текущие 90,8 тыс. грн заменятся на 166,5 тыс. грн.

Последние новости Украины:

Банки и обменники могут отказать в обмене долларов: в НБУ объяснили, о каких купюрах идет речь.

В Украине исчезнет официальный курс некоторых валют: подробности от НБУ.

Доллар в 2025 году: украинцев предупредили о валютном росте, назван приблизительный курс.