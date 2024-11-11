Станом на кінець вересня цього року, згідно з даними Центру Разумкова, третина українців опинилася в складному фінансовому становищі, а 50% вважають свій добробут як «посередній».
Опитування проводилося соціологами з 20 по 26 вересня.
Під час опитування українців розпитали про фінансове становище своєї країни.
З'ясувалося, що 31% громадян визнали свій добробут «дуже» або «досить» поганим, половина — нейтральним, а 16% — «добрим» або «дуже добрим».
За даними Центру Разумкова, результати вересневого опитування (31%, 50% і 16%) свідчать про певне покращення після грудня 2023 року, а також є дещо кращими за показники 2021 року, тобто періоду до початку війни.
Також з червня 2021 року зросла частка тих, хто ледве зводить кінці з кінцями, не маючи змоги придбати навіть основні продукти: з 9% до 12%. Водночас більша частка забезпечених, які, однак, поки що не можуть дозволити собі значні покупки, з 6% до 9%.
Зменшилася й частина громадян, яким на життя вистачає, але придбання довготривалих товарів, таких як меблі чи побутова техніка, становить для них проблему — з 44% до 41%.
Щодо майбутнього, то лише 7% українців сподіваються на покращення економічної ситуації в останні три місяці, тоді як 31% очікують погіршення. Майже половина опитаних — 48,5% — не передбачають жодних змін.
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