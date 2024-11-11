Также с июня 2021 года выросла доля тех, кто едва сводит концы с концами, не имея возможности приобрести даже основные продукты.

По состоянию на конец сентября этого года, согласно данным Центра Разумкова, треть украинцев оказалась в сложном финансовом положении, а 50% считают свое благосостояние «средним».

Опрос проводился социологами с 20 по 26 сентября.

В ходе опроса украинцев расспросили о финансовом положении своей страны.

Выяснилось, что 31% граждан признали свое благосостояние «очень» или «достаточно» плохим, половина — нейтральным, а 16% — «хорошим» или «очень хорошим».

По данным Центра Разумкова, результаты сентябрьского опроса (31%, 50% и 16%) свидетельствуют об определенном улучшении после декабря 2023 года, а также несколько лучше показателей 2021 года, то есть периода до начала войны.

Также с июня 2021 года выросла доля тех, кто едва сводит концы с концами, не имея возможности приобрести даже основные продукты: с 9% до 12%. В то же время большая доля обеспеченных, которые пока не могут позволить себе значительные покупки, с 6% до 9%.

Уменьшилась и часть граждан, которым на жизнь хватает, но приобретение долговременных товаров, таких как мебель или бытовая техника, составляет для них проблему с 44% до 41%.

Что касается будущего, то только 7% украинцев надеются на улучшение экономической ситуации в последние три месяца, в то время как 31% ожидают ухудшения. Почти половина опрошенных – 48,5% – не предусматривают никаких изменений.

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