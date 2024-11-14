Для получения льготы на водоснабжение и водоотвод установлены определенные ограничения.

В Украине существуют социальные нормативы, регулирующие предоставление льгот по оплате водоснабжения и водоотвода, и они позволяют определенным категориям граждан получать скидки на коммунальные услуги в пределах определенных объемов потребления.

Об этом информируют в ПФУ .

Льготные нормы оплаты водоснабжения и водоотвода устанавливаются постановлением Кабинета Министров Украины "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Для получения льготы на водоснабжение и водоотвод установлены определенные ограничения. Для централизованной поставки холодной воды льготный объем составляет 2 кубических метра в человека в месяц. Если отсутствует горячая вода, в том числе при ее отключении более чем на 14 суток, льгота составляет 3,6 кубических метров холодной воды на одного человека в месяц. Для централизованного водоотвода льготный объем составляет 3,6 кубических метров в одного человека в месяц.

В случае централизованного водоотвода отсутствует, но есть централизованное водоснабжение и выгребные ямы, для вывоза жидких нечистот установлен льготный объем 3,6 кубических метров на человека в месяц. При использовании как централизованного водоснабжения, так и водоотвода, при наличии выгребных ям, льгота для вывоза жидких нечистот составляет 0,76 кубического метра на человека в месяц. Для централизованного снабжения горячей водой составляет льготный объем 1,6 кубических метров горячей воды на одного человека в месяц.

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