Новый тариф для бизнеса будет составлять 665,26 грн за МВт/час, что выливается в значительное увеличение расходов для компаний.

НКРЭКУ одобрило повышение тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8%.

Это решение было принято на последнем заседании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, пишет ТСН. Важно отметить, что новое повышение тарифа не касается домохозяйств и обычных украинцев. Увеличение тарифа коснется только предприятий, использующих электроэнергию в промышленных целях.

А это, в свою очередь, может привести к удорожанию производственных затрат и товаров. В частности, для "зеленой металлургии" предлагается установить отдельный тариф на уровне 352,73 грн за МВт/час.

Среди основных причин повышения тарифа уменьшение объемов производства и передачи электроэнергии, а также увеличение расходов на зарплаты в компании "Укрэнерго", выплаты по кредитам и компенсации за специальные обязанности для расчетов с производителями возобновляемой энергетики. Кроме того, учитывалась инфляция и изменения курса валют, что также повлияло на необходимость корректировки тарифа.

По прогнозам, объем передачи электроэнергии в 2025 году составит 98,651 млн МВт/час, а затраты на выполнение специальных обязанностей достигнут 30 млрд грн.

Также следует напомнить, что весной 2025 года тариф на электроэнергию для домохозяйств может возрасти до 4,7 грн за кВт/ч.

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