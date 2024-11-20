В настоящее время цена 1 кубометра газа для бытовых потребителей стоит от 7,70 до 9,99 грн.

Стоимость газа для бытовых потребителей осталась неизменной за последние несколько лет и тариф устанавливался одним регулятором.

Прессслужба регулятора сообщила , возрастет ли тариф в 2024 году.

Как изменится цена на газ в 2024 году

В 2024 году тариф на газ для домашних потребителей не повышается. Это касается, в частности, клиентов Нафтогаза, о чем сообщает пресс-служба регулятора, указывая, что тарифы остаются стабильными.

Нефтегаз является поставщиком газа по принципу "последней надежды" и обслуживает около 12 миллионов украинских домохозяйств.

Кроме того, стоимость газа для бытовых потребителей не изменится до завершения отопительного сезона.

«В это сложное время, учитывая войну и экономические трудности, наша цель – поддержать украинцев. Наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов долларов, и мы гарантируем им стабильность поставок и фиксированную цену на целый год», - отметил Алексей Чернышев, глава группы "Нафтогаз" ".

Отметим, что тарифы других поставщиков могут отличаться. В настоящее время цена 1 кубометра газа для бытовых потребителей стоит от 7,70 до 9,99 грн.

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