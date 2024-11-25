Кабмин принял постановление, усиливающее соцзащиту уволенных военнослужащих и резервистов, в том числе проходящих службу в разведывательных органах.

Нововведения предусматривают ежемесячные выплаты , компенсации предприятиям, где работают резервисты, и облегчение процесса смены места жительства.

Об этом заявили в Минобороны. В сообщении указано, что уволенные со службы военнослужащие разведывательных органов в течение года после увольнения будут получать выплаты в размере оклада по воинскому (специальному) званию. Это касается тех, кто увольняется из-за возраста, состояния здоровья или сокращения штата.

Также предприятия, где работают призванные на собрание резервисты, будут получать компенсацию за потерю работников. А военнообязанные, не работающие на момент призыва, будут получать выплаты в размере прожиточного минимума.

В то же время для лиц, состоящих на военном учете в разведывательных органах, введена возможность изменять жилье через портал «Действие», что значительно облегчает весь процесс.

Новое постановление направлено на повышение социальной защищенности военнослужащих и резервистов, обеспечивая им финансовую поддержку даже после увольнения со службы. Это позволит улучшить условия для лиц, уже исполнивших свой долг перед государством, а также обеспечит мотивацию для резервистов и военнообязанных.

Также Politeka писала, что некоторым военным могут не начислить выплаты. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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