На сьогодні військовослужбовці отримують базову зарплату в межах 30-100 тисяч гривень, до яких можуть надаватися різні надбавки.

Українські військові можуть отримувати від 30 до 100 тисяч гривень щомісяця, залежно від зайнятої посади та виконуваних обов'язків.

Про це інформує Armyinform.

Чому можуть припинити виплати

Нарахування виплати може бути припинено у випадку порушення дисципліни або відсторонення від посади. Якщо це сталося безпідставно, військовий має право оскаржити рішення в суді.

На сьогодні військовослужбовці отримують базову зарплату в межах 30-100 тисяч гривень, до яких можуть надаватися різні надбавки. Загальна сума залежить від умов служби та виконаних завдань.

Категорії виплат:

100 тисяч гривень отримують ті, хто одночасно бере участь у бойових діях, виконує завдання з ураження ворога, або ж перебуває в полоні чи лікуванні після поранень. Сюди входять ракетники, артилеристи, ППО тощо.

отримують ті, хто одночасно бере участь у бойових діях, виконує завдання з ураження ворога, або ж перебуває в полоні чи лікуванні після поранень. Сюди входять ракетники, артилеристи, ППО тощо. 70 тисяч гривень додаються до основних виплат тим, хто безперервно перебуває на лінії зіткнення ("нуль") більше 30 днів.

додаються до основних виплат тим, хто безперервно перебуває на лінії зіткнення ("нуль") більше 30 днів. 50 тисяч гривень отримують військові, які займаються підрозділами оперативного управління чи виконують спеціальні завдання поза зоною бойових дій.

отримують військові, які займаються підрозділами оперативного управління чи виконують спеціальні завдання поза зоною бойових дій. 30 тисяч гривень нараховують тим, хто відповідає за логістику, розмінування, управління угрупованнями або забезпечення критичної інфраструктури, а також тим, хто інтенсивно готується до бойових завдань.

Причини, чому виплати не можуть надійти на рахунок військового:

самовільне залишення частин або дезертирство;

відсторонення від виконання службових обов'язків;

невиконання бойового наказу;

вживання алкоголю або наркотиків;

добровільна здача в полон чи нанесення собі ушкодження;

притягнення до відповідальності за злочини або серйозні порушення.

Якщо військовий вважає, що він має право на виплати, але їх не отримує, варто спочатку звернутися до командування своєї частини. Часто затримки виплат пов'язані з адміністративними або технічними труднощами.

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