В Украине совершенствуется механизм денежного убеспечения военнослужащих, попавших в плен, пропавших без вести или интернированых в нейтральных государствах.

Об этом рассказала глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова в эфире канала Эспрессо .

"На сегодняшний день, когда вступит закон в действие, то военнослужащий должен быть в праве написать личное распоряжение: кто, какое лицо будет получать денежное довольствие, в каких процентах, если он будет захвачен в плен или пропавший без вести при собовых обстоятельствах, или интернирован в нейтральное государство", - объяснила правозащитница.

Если такого распоряжения нет, то 50% выплат распределяются между супругой, супругом, законными представителями малолетних и несовершеннолетних детей, а также родителями военнослужащего. Остальные 50% хранятся на счету самого военнослужащего, чтобы он мог использовать эти средства после возвращения для реабилитации или других нужд, добавляет Денисова.

Правозащитница отмечает, что в случае отсутствия близких родственников 20% денег могут быть переданы совершеннолетним детям, братьям или сестрам. В случаях, когда вообще нет наследников, средства переходят к наследству.

"Первые выплаты по новому механизму ожидаются с 1 февраля 2025 года", - уточнила Людмила Денисова и добавила, что данный закон подписан, но еще не опубликован.

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