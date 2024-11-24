Церковный праздник 25 ноября по старому стилю - день памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, а также иконы Божией Матери "Милостивая" (Киккская).

В народном календаре 25 ноября праздник называют Клим Холодный.

С 25 ноября как правило начинались морозы, однако наши предки на погоду не жаловались, потому что верили, что всех терпеливых зима одарит крепким здоровьем.

Православная церковь 25 ноября чтит Александрийского патриарха Иоанна Милостивого.

25 ноября верующие отмечают день памяти Иконы Божьей Матери "Милостивая". По преданию, она была написана святым евангелистом Лукой.

В праздник 25 ноября молятся святому апостолу Клименту I, его просят защитить от болезней и сильных холодов.

25 ноября нужно провести спокойно, занимаясь текущими делами, не планируя больших дел.

В старину на Климента работать старались натощак, потому что сытый желудок мешал качественной работе.

Также раньше верили, что у тех, кто имеет хорошее хорошее настроение 25 ноября - ждет счастье весь следующий год.

Что нельзя делать на церковный праздник 25 ноября, в этот день запрещено ругаться, потому что за плохими словами Бог не слышит молитвы.

Нельзя отказывать в помощи, обижать людей и животных.

Также не рекомендуется лезть в чужие дела и давать советы, когда о них не просят.

Не стоит давать деньги в долг и торопиться, есть риск, что у людей, которые будут торопиться, дела ухудшаться.

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