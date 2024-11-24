Чем раньше вы начали заботиться об официальном доходе и страховых взносах, тем лучше будет ваше финансовое обеспечение в будущем.

Чтобы в будущем иметь достойную пенсию , важно официально работать и регулярно платить взносы в систему социального страхования.

Об этом информируют в ПФУ.

Что влияет на размер пенсии

Размер пенсионных выплат обусловлен несколькими основными факторами:

Продолжительность страхового стажа. Чем больше стаж, тем выше будут пенсионные выплаты. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 21 года стажа.

Уровень официальной заработной платы. Выплаты рассчитываются на основе заработной платы, с которой уплачиваются взносы в Пенсионный фонд. Чем больше зарплата, тем больше взносов, а значит, и больше пенсия.

Добровольные взносы. Вы можете самостоятельно сделать дополнительные отчисления в Пенсионный фонд, чтобы создать дополнительное обеспечение для обеспечения старосты.

Максимальная пенсия и средний доход

Законодательство ограничивает максимальную пенсию в сумме более 23 тысяч гривен. Для ее получения необходимо выполнить следующие условия:

35 лет страхового стажа;

ежемесячный официальный доход на уровне 67457 грн.

Для сравнения, средняя зарплата в Украине составляет 13 547 гривен.

Как подготовиться к высокой пенсии

Чтобы обеспечить себя финансово в старости, следует учесть следующие аспекты:

Официальное трудоустройство. Избегайте работ без оформления, ведь это лишает вас необходимого страхового стажа и взносов.

Удлинение страхового стажа. Чем больше вы официально работаете, тем выше будут ваши будущие выплаты.

Дополнительные скопления. Рассмотрите возможность вносить добровольные взносы в пенсионные программы для формирования финансовой поддержки.

Планирование пенсии – долгосрочный процесс, требующий соответствующего подхода. Чем раньше вы начали заботиться об официальном доходе и страховых взносах, тем лучше будет ваше финансовое обеспечение в будущем.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ