Право на пільги мають лише певні категорії пенсіонерів, що проживають в селах та продовжують жити там після виходу на пенсію.

24 канал пише, що згідно з інформацією Пенсійного фонду України, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання палива і газу надаються пенсіонерам, які мають стаж роботи в таких сферах, як: педагогічна діяльність, медичні та фармацевтичні професії, спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, працівники державних і комунальних закладів культури та освіти.

Для того щоб претендувати на 100% знижку, пенсіонери повинні мати не менше трьох років стажу на відповідних посадах та працювати на таких посадах на момент виходу на пенсію. Однак, важливо, що право на пільгу також залежить від доходу родини. Середньомісячний дохід на одну особу за попередні шість місяців не повинен перевищувати 4 240 грн.

Пільга надається на 12 місяців з місяця звернення, але не пізніше, ніж до кінця календарного року. Однак пільга не поширюється на членів родини пільговика. Щоб отримати її, пенсіонеру потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України та документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості. Для цього він може звернутись до сервісних центрів ПФУ, через пошту або онлайн на вебпорталі "Дія" чи через мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ