Это позволяет не только обеспечить справедливость в расчетах, но и снизить расходы на коммунальные услуги.

Украинцы обязаны оплачивать коммунальные услуги согласно заключенным договорам с поставщиками, однако, если услуги предоставляются некачественно, не в полном объеме или вообще отсутствуют, потребители вправе потребовать перерасчет их стоимости.

Министерство развития общин и территорий Украины объяснило , при каких условиях произвести корректировку оплаты за коммунальные услуги.

В каких случаях возможен перерасчет

Правительство по инициативе Министерства восстановления приняло постановление, предусматривающее перерасчет за следующие услуги:

снабжение тепла и горячей водой;

централизованное водоснабжение и водоотвод;

управление бытовыми отходами.

Перерасчет производится тарифа, если параметры услуги отклоняются от установленных норм, предусмотренных законодательством или договорами.

Если поставщик нарушил условия договора, сумма компенсации или штрафа будет использована для покрытия существующего долга, а в случае его участия зачислена на будущие платежи.

Что может стать основанием для перерасчета

Причины пересчета могут быть:

снижение температуры теплоносителя или горячей воды, а также несоответствие их давлению на входе в здание;

температура воздуха в уменьшении помещений потребителя (при наличии договора на обслуживание внутридомовых систем);

перебои в предоставлении услуг, в частности, из-за превышения сроков аварийно-восстановительных работ;

несоответствие соответствия или качества воды государственным санитарным нормам;

нарушение правил обращения с бытовыми отходами или графика их вывоза.

Как инициировать перерасчет

Если качество услуги не соответствует нормам, потребитель должен составить акт-претензию и предоставить его поставщику. Поставщик обязан произвести корректировку стоимости в течение месяца после завершения проверки. Также предусмотрена выплата штрафа потребителю в порядке и размере, определенных договором или действующим законодательством.

Это позволяет не только обеспечить справедливость в расчетах, но и снизить расходы на коммунальные услуги.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ