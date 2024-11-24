В Службе безопасности Украины сообщили, что внимание российских спецслужб мужчина привлек своими пророссийскими высказываниями в Telegram-каналах.

Николаевские правоохранители задержали 43-летнего технического работника облтеплоэнерго, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

По данным СБУ, мужчина корректировал ракетные удары по городу.

Как завербовали подозреваемого

В Службе безопасности Украины сообщили, что внимание российских спецслужб мужчина привлек своими пророссийскими высказываниями в Telegram-каналах. Муж прошел инструктаж от ФСБ. Следователи считают, что он, используя собственный автомобиль, совершал объезд города и его окрестностей, тайно фиксировал локации, где могли находиться украинские военные или технику. Кроме того, он пытался выспрашивать у коллег и знакомых информацию, которую можно было бы использовать в разведывательных целях.

Что обнаружила СБУ

Во время обыска у задержанного изъяли телефон с Telegram-каналом, по которому он общался с ФСБ. Ему объявлено подозрение в незаконном распространении информации о местах нахождения ВСУ. За такие действия ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Дополнительные меры безопасности

В ответ на инцидент компетентные органы провели ряд мер, чтобы обезопасить позиции украинских военных.

Кроме того, Politeka писала о том, что в городе Балаклея Харьковской области мужчина, занимавший должность лесничего, сотрудничал с российскими военными.

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