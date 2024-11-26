Врач за 500 долларов пообещала организовать лечение двоих детей и создать дополнительные документы для отца.

Одесский врач помогала уклоняющимся , используя детей в качестве прикрытия.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 21 ноября.

Заведующая детским отделением больницы в Черноморске предлагала родителям за деньги организовать фиктивную госпитализацию малолетних детей и оформить документы, которые позволили бы отцу избежать мобилизации. Он мог находиться в больнице вместе с ребенком, что позволяло избежать вызова в ТЦК.

По сообщению Главного управления Национальной полиции Одесской области, врач за 500 долларов пообещала организовать лечение двоих детей и создать дополнительные документы для отца. Впоследствии сумма взятки уменьшилась до 400 долларов.

После получения денег и оформления документов заведующую задержали. Она находится под стражей с возможностью внесения залога. Врачи выдвинуто подозрение в получении неправомерной выгоды, и ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, Politeka писала о том, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили еще три схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу среди мужчин призывного возраста. В ходе комплексных мероприятий в Киевской области, Львове и Одессе были задержаны 13 человек, среди которых организаторы и участники схем.

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