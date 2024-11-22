Из-за удара россиян по Кривому Рогу на утро 22 ноября до 32 выросло число раненых из-за обстрела РФ днем ранее.
Два человека - в тяжелом состоянии, об этом сообщил в Telegram председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"До 32 выросло количество пострадавших от удара, из них 2 детей", - говорится в сообщении.
По данным Вилкула, в больницах находятся 12 человек, среди которых один ребенок.
"Двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая помощь", - добавил Вилкул.
Напомним, 21 ноября вражеские войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области.
Вражеский удар частично разрушен административным зданием, на место оперативно выехали спасательные службы.
Сразу стало известно о пострадавших, это количество постоянно росло, 2 человека до 13, позже - до 17, сейчас известно о 32 раненых в результате атаки РФ.
Вражеская армия 21 ноября массированно атаковала Днепропетровскую область с раннего утра.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram также добавил о пожарах и поврежденном предприятии в городе Днепр.
"Утром область находится под вражеской атакой. В Днепре было громко – произошло несколько пожаров. Повреждено предприятие", – говорится в сообщении.
В Днепропетровском ОВА и облсовете рассказали, что в ночь на 21 ноября оккупанты обстреляли Никопольский район с применением артиллерии и РСЗО "Град".
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что утром 21 ноября Россия выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, оккупанты атаковали Днепр.
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