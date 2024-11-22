На утро 22 ноября в Кривом Роге возросло количество раненых из-за обстрела РФ, который произошел за прошедшие сутки.

Из-за удара россиян по Кривому Рогу на утро 22 ноября до 32 выросло число раненых из-за обстрела РФ днем ​​ранее.

Два человека - в тяжелом состоянии, об этом сообщил в Telegram председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"До 32 выросло количество пострадавших от удара, из них 2 детей", - говорится в сообщении.

По данным Вилкула, в больницах находятся 12 человек, среди которых один ребенок.

"Двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая помощь", - добавил Вилкул.

Напомним, 21 ноября вражеские войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области.

Вражеский удар частично разрушен административным зданием, на место оперативно выехали спасательные службы.

Сразу стало известно о пострадавших, это количество постоянно росло, 2 человека до 13, позже - до 17, сейчас известно о 32 раненых в результате атаки РФ.

Вражеская армия 21 ноября массированно атаковала Днепропетровскую область с раннего утра.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram также добавил о пожарах и поврежденном предприятии в городе Днепр.

"Утром область находится под вражеской атакой. В Днепре было громко – произошло несколько пожаров. Повреждено предприятие", – говорится в сообщении.

В Днепропетровском ОВА и облсовете рассказали, что в ночь на 21 ноября оккупанты обстреляли Никопольский район с применением артиллерии и РСЗО "Град".

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что утром 21 ноября Россия выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, оккупанты атаковали Днепр.

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