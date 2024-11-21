У Дніпрі в результаті ранкової ворожої ракетної атаки спалахнули пожежі, у Повітряних силах ЗСУ розповли деталі обстрілу.

Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, інформація щодо наслідків ранкового обстрілу уточнюється.

Глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram також додав про пожежі та пошкоджене підприємство у місті Дніпро.

"Зранку область знаходиться під ворожою атакою. У Дніпрі було гучно - сталося кілька пожеж. Пошкоджене підприємство", - йдеться у повідомленні.

В Дніпропетровській ОВА та облраді розповіли, що у ніч проти 21 листопада окупанти обстріляли Нікопольський район із застосуванням артилерії та РСЗВ "Град".

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зранку 21 листопада Росія випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, окупанти атакували Дніпро.

Як повідомляють телеграм-канали, ймовірно, окупанти вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубіж".

Нагадаємо, близько п'ятої години ранку 21 листопада у рф злетів МіГ-31К, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух швидкісної цілі у бік Дніпра під час ворожого обстрілу, у місті прогриміли вибухи.

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