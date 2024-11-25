Вражеская армия каждый день атакует Украину разным вооружением, от КАБов до ракет с "Шахедами".

Вероятное время прилета ракеты после объявления воздушной тревоги составляет от 10 до 30 минут.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, на время прилета вражеских ракет влияют несколько факторов.

Например, откуда эту ракету выпускают – есть разные места базирования, из которых выпускают крылатые ракеты.

"Также важный фактор – тип ракеты, который используют против того или иного города, потому что у разных ракет разная скорость, структура полета, концепция использования", – сообщил Коваленко.

Часто ракеты захватчиков летят в направлении Украины с российской территории, Черного моря или временно оккупированного Крыма.

Коваленко добавил, что временно оккупированного Крыма враг обстреливает Одессу и область ракетами П-800 Оникс.

"Эти ракеты запускаются из береговых комплексов, их максимальная скорость – 3000 км/ч, а до Одессы расстояние почти в 200 км. То есть ракета долетит через минуты", – сообщил Коваленко.

Говоря о реагировании на ракеты врага, лучшая ситуация в центре, на юге и на западе Украины.

Военно-политический эксперт добавил, что это связано с расстоянием, у многих подразделений Противовоздушной обороны немного больше времени на перехват и уничтожение цели.

Источник: Факты ICTV.

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