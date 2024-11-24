Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая при взятке «списывала» призывников по военному учету.

На Закарпатье разоблачена масштабная схема уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу с участием чиновников ТЦК и медицинских работников.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

В состав группы вошли чиновники центра комплектования, врачи медучреждений и бывшие правоохранители. Теперь задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По сообщению СБУ, в схеме приняли участие шесть человек, среди которых начальница отдела Береговского ТЦК, заведующий психоневрологическим отделением Хустской ЦРБ, врач-психиатр Виноградовской больницы, двое бывших правоохранителей и гражданский. от 9 до 14 тысяч долларов.

Дельцы помогали уклоняющимся избежать мобилизации с помощью поддельных медицинских документов, подтверждающих проблемы со здоровьем, в частности психические расстройства. За эти фальшивые справки уклонявшиеся могли получить снятие с военного учета и беспрепятственно уехать за границу.

Задержан организатор схемы и пять его сообщников. Они будут отвечать за незаконную переправку лиц через границу и взяточничество, что может привести к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

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