В Минобороны Украины допустили к поставке в войска беспилотный авиационный комплекс.

В Министерстве обороны Украины рассказали о беспилотном авиационном комплексе под названием "Черная вдова".

Как сообщает пресс-служба Минобороны, речь идет о беспилотниках тактического уровня действия.

Опытный пилот сможет использовать эти беспилотники днем ​​и ночью.

Многократный квадрокоптер сможет работать и в формате ударного FPV.

Относительно невысокая цена дрона позволяет использовать его и в таком варианте, пояснили в Минобороны.

Также сообщается, что выполненный в формате для одноразового использования коптер Черной вдовы может взять на борт усиленный заряд взрывчатки.

К слову, во время войны, которую развязала россия, одним из приоритетов украинского ОПК стало создание собственного дальнобойного оружия.

В августе стало известно об украинской разработке, а именно о ракете-дроне «Паляница», которая уже была применена.

Так, Украина успешно применяла новую ракету-дрон под названием «Паляница», военный объект РФ был поражен на оккупированной территории.

Позже были озвучены некоторые характеристики «Паляницы»

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что «Паляница» – дрон и одновременно ракета.

« Паляница» по тактико-техническим характеристикам подпадает под оба определения.

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