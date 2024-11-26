В Министерстве обороны Украины рассказали о беспилотном авиационном комплексе под названием "Черная вдова".
Как сообщает пресс-служба Минобороны, речь идет о беспилотниках тактического уровня действия.
Опытный пилот сможет использовать эти беспилотники днем и ночью.
Многократный квадрокоптер сможет работать и в формате ударного FPV.
Относительно невысокая цена дрона позволяет использовать его и в таком варианте, пояснили в Минобороны.
Также сообщается, что выполненный в формате для одноразового использования коптер Черной вдовы может взять на борт усиленный заряд взрывчатки.
К слову, во время войны, которую развязала россия, одним из приоритетов украинского ОПК стало создание собственного дальнобойного оружия.
В августе стало известно об украинской разработке, а именно о ракете-дроне «Паляница», которая уже была применена.
Так, Украина успешно применяла новую ракету-дрон под названием «Паляница», военный объект РФ был поражен на оккупированной территории.
Позже были озвучены некоторые характеристики «Паляницы»
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что «Паляница» – дрон и одновременно ракета.
« Паляница» по тактико-техническим характеристикам подпадает под оба определения.
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