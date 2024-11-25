Они помогли оформить фиктивные документы об обучении или поддельные медицинские справки о "плохом" здоровье.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила еще три схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста, в которых были замешаны работники высших учебных заведений.

Об этом сообщают в СБУ.

Согласно материалам дела, организаторы предлагали уклончанам отсрочку от службы в армии в обмен на взятки. Они помогли оформить фиктивные документы об обучении или поддельные медицинские справки о "плохом" здоровье.

Полтавская область

В Полтаве был задержан профессор частного университета, который организовал зачисление призывников на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру без вступительных экзаменов. Также он предложил фиктивное лечение в психиатрическом диспансере для последующего списания по военному учету, используя свои связи среди чиновников и медиков.

Закарпатская область

В Закарпатье задержана доцент исторического факультета местного университета, которая во время получения взятки сопровождала абитуриентов призывного возраста, помогая им формально сдать вступительные экзамены. После этого она принесла фальшивые справки в ТЦК, чтобы получить отсрочку.

Харьковская область

В Харьковской области был разоблачен предприниматель, который с помощью сообщников причислял уклоняющихся в местный колледж.

Юридические последствия

Фигурантам дела предъявлено подозрение по ключевым положениям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период);

ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ