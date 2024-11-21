У 2023 році українці стали значно менше жертвувати на підтримку армії та військових потреб.

Згідно з даними Фонду Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, в серпні цього року понад третина опитаних українців повідомила про скорочення своїх жертв у порівнянні з 2022 роком.

Основні причини зниження прибутку

За даними Bloomberg, у 2023 році три найбільші благодійні фонди зібрали майже 19 млрд грн, що вдвічі менше, ніж роком раніше. Серед ключових факторів, які вплинули на таке скорочення, експерти вважають зниження доходів і заощаджень громадян. Багато людей відзначають, що їхній фінансовий стан значно погіршився через війну, і це ускладнило можливість підтримувати армію.

Ще одним фактором є зниження довіри через корупційні скандали та випадкові шахрайства під виглядом збору коштів. Відомо, що багато благодійних організацій цього року зіткнулися із суттєвим зменшенням надходжень. Так, Сергій Притула зауважив, що їхній фонд отримав на 20% менше пожертв, у той час як інші організації повідомили про зниження на десять разів. Благодійний фонд "Повернись живим" зафіксував спад на 15%, а Reactive Post – понад 40%.

Зміна суспільних настроїв

Частина волонтерів вважає, що зменшення кількості жертв частково пояснюється «звиканням» людей до війни. Для багатьох вона стала частиною щоденного життя, і вони почали підтримувати рідних або знайомих на фронті, минаючи фонди.

Попри це, потреба в пожертвах залишається гострою, адже держава не завжди встигає забезпечити військових усім необхідним. Олег Карпенко з фонду "Повернись живим" наголошує на важливості продовження підтримки, навіть якщо масштаби донатів зменшилися.

Економічні та нервові виклики

Економічна криза, зростання податкового навантаження та втрата доходів вплинули на здатність українців жертвувати кошти. Тривала війна також сильно емоційно виснажила і люди втрачають мотивацію та фокусуються на вирішенні власних проблем.

Серед основних причин скорочення донатів виділяють:

фінансові труднощі, спричинені війною;

корупційні скандали, які підривають довіру;

виснаження через тривалий конфлікт.

Попри це, волонтери закликають українців не припиняти підтримку, адже армія потребує допомоги.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ