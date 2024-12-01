Для начала необходимо обратиться в Пенсионный фонд с запросом о внесении изменений в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Из-за военных действий многие украинцы, имеющие право на льготы или субсидии, изменили место жительства, но не все знают, как правильно переоформить помощь в новый адрес.

Пенсионный фонд Украины рассказал , как это сделать.

Нужно ли отменять льготы по прежнему месту жительства?

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что подавать заявление об отмене льгот по предварительному адресу не нужно. Достаточно подать заявление о назначении льгот для нового места.

Алгоритм оформления поля после переезда

Подать заявление в Пенсионный фонд

Сначала необходимо обратиться в Пенсионный фонд с запросом о внесении изменений в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Предоставить документы, подтверждающие фактическое место жительства

Среди основных документов: договоры жилья (если вы его снимаете); справка о взятии на учет как внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Если таких документов нет, необходимо составить акт обеспечения материально-бытовых условий домохозяйства или фактического местожительства. Этот акт формируется органами местного самоуправления по запросу Пенсионного фонда.

Заполнить заявку с новым адресом

В заявке обязательно указывается актуальный адрес проживания. Это необходимо для обновления данных в системе, чтобы избежать задержек или ошибок при начислении социальной помощи.

Почему это важно?

Обновление информации в реестре помощи Пенсионному фонду Украины обеспечит корректное начисление льгот, а также поможет предотвратить возможные сбои в выплатах.

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