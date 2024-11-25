В Харькове после прилета уже больше десяти пострадавших, об этом сообщают местные власти.

Российские оккупанты утром 25 ноября обстреляли центр Харькова, пострадали, по предварительным данным, как минимум 19 человек.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По словам Терехова, предварительно враждебный удар был нанесен ракетой С-400.

Мэр Харькова сообщил, что повреждено, по предварительным данным, сорок один дом.

«Попадание в центральную часть города, район плотной жилой застройки. Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», – сообщает в Телеграмме городской голова Харькова Игорь Терехов.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов добавил , что среди пострадавших известно о 13 женщинах и шестерых мужчинах от 21 до 71 года.

«16 пострадавших – в среднем состоянии, другие – в легком. Госпитализировали 13 человек», – сообщил Синегубов в Телеграмме.

Напомним, российские войска продолжают пытаться прорваться в Купянск, однако Вооруженные Силы Украины успешно отбивают атаки.

Ситуация в районе Купянска остается напряженной, поскольку российские войска продолжают попытки прорвать оборону украинских сил.

Согласно данным обновляющейся карты Deep State, враг медленно продвигается на отдельных участках.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан напомнил, что ранее Вооруженные Силы Украины сообщали, что оккупанты пытались зайти в сам Купянск со стороны Лимана.

Однако все попытки штурма были успешно отражены украинскими защитниками.

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