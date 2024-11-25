Ворожа армія кожного дня атакує Україну різним озброєнням, від КАБів до ракет із "Шахедами".

Ймовірний час прильоту ракети після оголошення повітряної тривоги становить від 10 до 30 хвилин.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, на час прильоту ворожих ракет впливають декілька факторів.

Наприклад, звідки цю ракету випускають - є різні місця базування, з яких випускають крилаті ракети.

"Також важливий фактор – тип ракети, який використовують проти того чи іншого міста, бо у різних ракет різна швидкість, структура польоту, концепція використання", – повідомив Коваленко.

Часто ракети загарбників летять в напрямку України з російської території, Чорного моря або тимчасово окупованого Криму.

Коваленко додав, що тимчасово окупованого Криму ворог обстрілює Одесу та область ракетами П-800 Онікс.

"Ці ракети запускаються з берегових комплексів, їх максимальна швидкість – 3000 км/год, а до Одеси відстань майже 200 км. Тобто ракета долетить за хвилини", – повідомив Коваленко.

Говорячи про реагування на ракети ворога, найкраща ситуація у центрі, на півдні та на заході України.

Військово-політичний експерт додав, що це повʼязано із відстанню, у багатьох підрозділів Протиповітряної оборони є трохи більше часу на перехоплення та знищення цілі.

Джерело: Факти ICTV.

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