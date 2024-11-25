Ймовірний час прильоту ракети після оголошення повітряної тривоги становить від 10 до 30 хвилин.
За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, на час прильоту ворожих ракет впливають декілька факторів.
Наприклад, звідки цю ракету випускають - є різні місця базування, з яких випускають крилаті ракети.
"Також важливий фактор – тип ракети, який використовують проти того чи іншого міста, бо у різних ракет різна швидкість, структура польоту, концепція використання", – повідомив Коваленко.
Часто ракети загарбників летять в напрямку України з російської території, Чорного моря або тимчасово окупованого Криму.
Коваленко додав, що тимчасово окупованого Криму ворог обстрілює Одесу та область ракетами П-800 Онікс.
"Ці ракети запускаються з берегових комплексів, їх максимальна швидкість – 3000 км/год, а до Одеси відстань майже 200 км. Тобто ракета долетить за хвилини", – повідомив Коваленко.
Говорячи про реагування на ракети ворога, найкраща ситуація у центрі, на півдні та на заході України.
Військово-політичний експерт додав, що це повʼязано із відстанню, у багатьох підрозділів Протиповітряної оборони є трохи більше часу на перехоплення та знищення цілі.
Джерело: Факти ICTV.
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