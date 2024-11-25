Вражеская армия в ночь на 25 ноября атаковала нашу страну разными видами вооружений, в частности "Шахедами".

Так, в Запорожье в результате атаки российских "шахедов" ранения получил 13-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Федоров Иван.

"Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не понадобилась",

- информирует Федоров.

Сообщает, что взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое помещение.

Также известно, что из-за ночной российской атаки врага на энергоинфраструктуру в Николаевской области есть отключение абонентов.

Как сообщил глава ОВА Ким, энергетики уже заживили большую часть потребителей, однако возобновляемые работы продолжаются.

Ким добавил, что пострадавших нет в результате атаки нет.

Известно также, что за прошедшие сутки оккупанты нанасли 73 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

В сутки было зафиксировано 190 взрывов.

Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Коровинская, Буринская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свеская общины.

В Харькове по состоянию на 10 утра 25 ноября известно 19 пострадавших после утренних обстрелов центральной части города.

Ранее ракета С-400 ударила во дворы жилых многоэтажек. Более 40 домов повреждены. Горели три автомобиля.

К слову, всего за минувшую ночь по радиотехническим войскам Воздушных Сил обнаружено 145 вражеских БпЛА.

По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной Украины был сбит 71 вражеский беспилотник.

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